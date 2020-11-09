Среди них есть те, кто работает с тяжелобольными.

Ординаторы медицинских ВУЗов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и Рязани, а также студенты Владимирского базового медицинского колледжа включились в работу по лечению больных коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«Студенты-медики работают в должности врача-стажёра, врача приёмного отделения, фельдшеров скорой медицинской помощи», - пояснили в Белом доме.Ординатор Приволжского медуниверситета по специальности «Рентгенология» Арсений Сорокин пришёл работать в Муромскую городскую больницу №3 в конце октября.«Он назначает первичное лечение, контролирует состояние пациентов, помогает медсёстрам», - рассказывают о рекрутированном медике в пресс-службе администрации Владимирской области.Будущие анестезиолог-реаниматолог и гастроэнтеролог Рязанского государственного медуниверситета Богдан Индрачук и Анна Гудкова работают в «красной зоне» ЦГБ Коврова.«Наши пациенты – «тяжёлые», с дыхательной недостаточностью и сопутствующими патологиями. Благодарен ценные советы и передаваемый опыт заведующему отделением Александру Евсюнину», – подчеркнул Богдан Индрачук.Новые кадры появилась также в инфекционных госпиталях Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира, Городской больницы №6 областного центра, Гусь-Хрустальной городской больницы и во владимирской станции скорой медицинской помощи.«К ковидариях региона трудятся 64 студента Владимирского базового медколледжа. Среди них – 18 очники», - добавили в обладминистрации.