Информирует Управление Росреестра по Владимирской области.

Управление Росреестра по Владимирской области напоминает, что 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации), в соответствии с которым документом, подтверждающим проведение кадастрового учета объекта недвижимости, регистрацию возникновения и перехода права собственности, внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а регистрация договора или сделки заверяется специальной регистрационной надписью на документе о сделке.Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена еще с июля 2016 года. Изменения произошли в связи с изменениями в Федеральном законе № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С этого момента государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из ЕГРН. В соответствии с Законом о регистрации доказательством существования зарегистрированного права является запись в ЕГРН, подделать которую невозможно, так как современные технологии позволяют отследить любое вмешательство в электронный ресурс.Выписка из ЕГРН после проведения государственной регистрации выдается бесплатно. Обращаем внимание, что информация о недвижимости, содержащаяся в выписке, актуальна на дату ее получения (часть 4 статьи 62 Закона о регистрации).Обращаем внимание заявителей, что для проведения государственной регистрации прав на недвижимость не требуется предоставлять выписку ЕГРН. Для проведения этой процедуры необходимо предоставить заявление и пакет документов. С полным перечнем документов, необходимых для регистрации прав на недвижимость в зависимости от вида учетно-регистрационного действия можно ознакомиться https://rosreestr.gov.ru.Закон о регистрации запрещает требовать у заявителя дополнительные документы, которые не предусмотрены указанным законом. Выписка из ЕГРН не входит в перечень документов, необходимых для регистрации прав. При проведении правовой экспертизы документов орган регистрации самостоятельно проверяет сведения об объекте недвижимости, в отношении которого осуществляются учетно-регистрационные действия, исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на момент перехода права.