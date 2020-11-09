В ходе конфликта злоумышленник подошел к водителю такси, поднял его и бросил через себя, вследствие чего последний ударился головой об асфальт...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступила телефонограмма о том, что с Волгоградского проспекта в медицинское учреждение доставлен 31-летний приезжий с травмой головы.Установлено, что потерпевший, водитель такси, ехал по Волгоградскому проспекту, когда мужчина, следовавший на «Газели», не уступил ему дорогу. Они остановились на проезжей части, и в ходе конфликта злоумышленник подошел к водителю такси, поднял и бросил через себя, тем самым ударив головой об асфальт. После этого он остановил проезжающую мимо машину бригады скорой помощи и попросил оказать помощь мужчине, после чего уехал в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 24-летнего приезжего молодого человека.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18