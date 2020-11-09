Это ординаторы медицинских вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и Рязани, а также студенты Владимирского базового медицинского колледжа.

Это ординаторы медицинских вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и Рязани, а также студенты Владимирского базового медицинского колледжа.Сейчас в стационарах медучреждений Владимирской области проходят лечение более 1200 пациентов с Covid-19, поэтому помощь нашим медикам крайне необходима. Студенты медицинских вузов работают в должности врача-стажёра, врача приёмного отделения, фельдшера скорой медицинской помощи, сообщил департамент здравоохранения.Кроме медучреждений Коврова и Мурома ординаторы трудоустроились в инфекционные госпитали Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира, Городской больницы №6 города Владимира, Гусь-Хрустальной городской больницы и на владимирскую станцию скорой медицинской помощи.К помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией подключились и студенты Владимирского базового медицинского колледжа. Сейчас в ковидных госпиталях трудятся 64 студента: 18 ребят – студенты очного отделения, остальные учатся на вечернем отделении.