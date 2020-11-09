Мужчина пытался купить инструменты через интернет.

В полицию Петрозаводска обратились 37-летний уроженец Владимирской области и местный житель. Мужчины рассказали, что оказались жертвами мошенников. Об этом сообщает УМВД республики Карелия.Владимирец пояснил, что нашёл в интернете объявление о продаже двух баянов стоимостью – 77 000 рублей. Владелец инструментов попросил перевести предоплату – 25 000 рублей. Покупатель перечислил 19 800. Окончательный расчёт условились произвести при встрече.Участники сделки несколько раз созванивались. Мошенник даже выслал фото человека с паспортом в руках, а также указал адрес в Петрозаводске, где можно забрать покупку.Приехав в Карелию, покупатель явился по указанному адресу, но к удивлению музыканта, выяснилось, что баяны здесь не продают.В полиции житель указанного дома рассказал, что давно пытался оформить кредит через интернет и отправил фото с паспортом в руках. Этот снимок аферисты и использовали при обмане владимирца.Местная полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.