Ситуация в Белоруссии по сей день остается очень напряженной. Многие эксперты прогнозируют скорую отставку Александра Лукашенко. Например, политолог Олег Соскин уверен: белорусский лидер уже не может положиться даже на Владимира Путина.

Ситуация в Белоруссии по сей день остается очень напряженной. Многие эксперты прогнозируют скорую отставку Александра Лукашенко. Например, политолог Олег Соскин уверен: белорусский лидер уже не может положиться даже на Владимира Путина.По мнению эксперта, Александр Лукашенко лишился поддержки практически всего населения. Действующий президент не вызывает доверия не только у молодежи, но и у пенсионеров, интеллигенции и, возможно, даже у армии, предполагает политолог. На его стороне остались лишь жители провинций, но "на этом далеко не уедешь".От Лукашенко отвернутся все, когда он почувствует на себе европейские санкции, считает Соскин. Обострив вражду с другими странами, Александру Григорьевичу не стоит рассчитывать даже на поддержу Кремля. Политолог уверен, что в телефонном разговоре 4 ноября Владимир Путин сказал президенту Белоруссии:"Давай, наш дорогой Лукашенко, уходи. Будем тебя менять, поскольку дело с тобой иметь уже нельзя".Эксперт считает, что российские власти не хотят наблюдать за разворачивающейся под боком революцией. Мол, для Москвы происходящее является катастрофой.Более того, Кремлю надоело снабжать Минск финансами, полагает Соскин. В то же время, по мнению политолога, Путин не видит достойного политика, который мог бы занять место Лукашенко.