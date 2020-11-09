Денис Лякишев оставил пост директора Департамента региональной политики, департамент цифрового развития Владимирской области возглавил Сергей Орлов.
Денис Лякишев оставил пост директора Департамента региональной политики,
д
епартамент цифрового развития Владимирской области возглавил Сергей Орлов.
Лякишев сложил с себя полномочия директора Департамента региональной политики
добровольно.
Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора Департамента региональной политики Евгений Кондрахин.
С
9 ноября директором
д
епартамента цифрового развития Владимирской области назначен Сергей Орлов.
Он
родился во Владимире в 1971 году. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «радиотехника». Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером участка Телеграфно-телефонной станции АО «Электросеть» во Владимире. Впоследствии работал на руководящих должностях в компаниях «Владимир Телесервис», «Вымпел-Коммуникации», «Теле2» и «Почта России».
Исполнявший обязанности главы Департамента цифрового развития Михаил Клименко продолжит государственную службу в должности заместителя директора этого ведомства. В таком же статусе продолжит работу и Павел Шуба.