Денис Лякишев оставил пост директора Департамента региональной политики, департамент цифрового развития Владимирской области возглавил Сергей Орлов.

Денис Лякишев оставил пост директора Департамента региональной политики,епартамент цифрового развития Владимирской области возглавил Сергей Орлов.Лякишев сложил с себя полномочия директора Департамента региональной политикидобровольно.Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора Департамента региональной политики Евгений Кондрахин.9 ноября директоромепартамента цифрового развития Владимирской области назначен Сергей Орлов.Онродился во Владимире в 1971 году. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «радиотехника». Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером участка Телеграфно-телефонной станции АО «Электросеть» во Владимире. Впоследствии работал на руководящих должностях в компаниях «Владимир Телесервис», «Вымпел-Коммуникации», «Теле2» и «Почта России».Исполнявший обязанности главы Департамента цифрового развития Михаил Клименко продолжит государственную службу в должности заместителя директора этого ведомства. В таком же статусе продолжит работу и Павел Шуба.