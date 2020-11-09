В соцсетях стало популярным видео, на котором дорожные экраны над трассой М-7 в Ковровском районе транслируют мультфильмы вместо полезной информации.

В соцсетях стало популярным видео, на котором дорожные экраны над трассой М-7 в Ковровском районе транслируют мультфильмы вместо полезной информации."Вести" на прошлой неделе. Дорожники отреагировали оперативно. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщило, что табло переменной информации на 246 км в Сенинских двориках ранее были демонтированы для проведения профилактических работ. По состоянию на 6 октября 2020 года данный участок дороги выглядит так как на этом фото.Вероятно, в соцсетях размещены съемки 2019 года, когда проводилось тестирование экранов для выявления неисправностей, отметила пресс-служба Упрдора.