По данным Associated Press, администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти.

Представители штаба демократа Джозефа Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.Он приводит заявление представителя демократа, которое поступило в Управление общих служб США. В документе говорится, что "победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение". В штабе демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства "безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом"."Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - говорится в запросе. Указанное управление, в частности, следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков расходовались надлежащим образом. Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации, главой которой, как предполагается, будет демократ.Газета Politico привела заявление директора управления Эмили Мерфи. Она отметила, что Байден пока не признан избранным президентом.Как сообщило агентство Associated Press (АР), администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти бывшие официальные лица из числа демократов и республиканцев.