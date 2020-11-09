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Включайте ТВ-эфир!- Плановая реконструкция превратилась в срочный ремонт. Почему детскую поликлинику в Юрьев-Польском пришлось временно закрыть?- Назад в будущее. Как будет выглядеть исторический центр Владимира через несколько лет? Новый строительный регламент в действии.- И к столетию "Русского исхода". Боевой путь русского моряка , уроженца Вязников Василия Черникеева.