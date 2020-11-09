Ученые выяснили, что употребление морковного сока может стать для человека залогом долголетия. В нём содержится много питательных веществ. В их числе – белки и витамины А, С, К. Они защищают ..

Ученые выяснили, что употребление морковного сока может стать для человека залогом долголетия. В нём содержится много питательных веществ.В их числе – белки и витамины А, С, К. Они защищают иммунные клетки от повреждения, а бета-каротин и лютеин способствуют предотвращению лейкоза. В течение трех суток после употребления морковного сока рост злокачественных клеток останавливается, передаёт