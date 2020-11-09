По словам потерпевшей, в вагоне электропоезда на станции метро «Домодедовская» в момент закрытия дверей неизвестный вырвал у нее из рук телефон и с похищенным скрылся...

Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого безработного 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении телефона у женщины в вагоне электропоезда.Сегодня в дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступило заявление от 30-летней жительницы региона России. Девушка рассказала, что в вагоне электропоезда на станции метро «Домодедовская» Замоскворецкой линии в момент закрытия дверей неизвестный вырвал у нее из рук телефон и с похищенным скрылся. Сумма материального ущерба составила более 65 тысяч рублей.По данному факту органом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в подъезде жилого дома в Южном административном округе Москвы. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят похищенный телефон.В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18