Юрий Куклачев чуть не умер от тяжелой болезни. Он потерял много времени, занимаясь самолечением.

Юрий Куклачев чуть не умер от тяжелой болезни. Он потерял много времени, занимаясь самолечением.71-летний дрессировщик Юрий Куклачев перенес коронавирус. Сначала у него запершило в горле, потом температура тела поднялась до 38,8. Однако он не придал этим симптомам особого значения и начал лечиться старыми народными методами. Он понял, что дело серьезное, когда от жаропонижающих ему стало хуже. Дрессировщик признался, что у него от этих препаратов началось расстройство кишечника. Тогда худрук театра кошек стал обтираться уксусом.На пятый день болезни Юрий Куклачев решил обратиться к медикам за помощью. Они диагностировали у него тяжелую форму заболевания. Дрессировщика госпитализировали. КТ показала, что поражение легких составляет 80 процентов."Мне дали отдельную палату. У меня оказалась очень тяжелая форма <...> Я был в очень плохом состоянии", – рассказал Куклачев в эфире передачи "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ.Он признался, что тогда задумался о смерти. Он понял, почему люди умирают от коронавируса. Им просто не хватает кислорода, и они не могут дышать. Теряют сознание даже когда просто встают.Двоюродная сестра Юрия Куклачева умерла от коронавируса. Она на пять лет младше его, но не смогла справиться со смертельной болезнью. С дрессировщиком сейчас все в порядке, его жизни ничто не угрожает.Артист рассказал, что у него в планах стать донором и сдавать плазму крови для нуждающихся в антителах.