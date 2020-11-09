Как увеличить турпоток и привлекательность города? Можно дать вторую жизнь заброшенным зданиям. Например, сделать из недействующего корпуса следственного изолятора - музей или даже гостиницу для любителей экстремальных ощущений.

Как увеличить турпоток и привлекательность города? Можно дать вторую жизнь заброшенным зданиям. Например, сделать из недействующего корпуса следственного изолятора - музей или даже гостиницу для любителей экстремальных ощущений.Такой способ предлагает информационный ресурс "Уездный город Александров".СИЗО номер два находится в самом центре Александрова и имеет богатую историю. Здание было возведено в конце 19 века для следственных арестантов при тюремном замке. В конце 90-х здесь находилось свыше 400 человек. В 2008 году была освящена часовня. Но после оптимизации и перевода изолированных в другое место - СИЗО опустело. Но его можно "вписать" в туристический облик Александрова.Как это сделали с бывшей тюрьмой "Алькатрас" в Америке. Сегодня остров для арестантов ежегодно принимает около миллиона туристов. Или как в немецком городе КАйзерслАутерн, где в 2002 году из тюрьмы сделали гостиницу, где гости могут прочувствовать атмосферу арестантской жизни. И такой ход мог бы добавить "Столице 101-го километра" определённого шарма, считает информационный ресурс "Уездный город Александров".