Нормативы потребления, утверждённые администрацией области, признаны законными.

Владимирский областной суд отказал в удовлетворении требований МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО город Радужный. Коммунальщики пытались оспорить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды, установленные администрацией региона.Судом подтверждена законность и обоснованность нормативов, а как следствие - тарифа.«С 1 января 2020 года во всех муниципалитетах области действуют единые нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению. Завершится поэтапный переход на эту систему 1 января 2021 года», - сообщают в пресс-службе Белого дома.