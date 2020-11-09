Внутри расположатся 16 классов, театр, три зала библиотек, две научные лаборатории, спортивная инфраструктура.

9 ноября в Доброграде объявили о старте масштабного образовательного проекта «Мир». Он подразумевает строительство школы, детского сада, образовательных центров. Инвестиции оцениваются в более чем 500 млн рублей.«Новую школу на 275 мест построят уже в 2021 году», - уверяют в администрации Владимирской области.Внутри расположатся 16 классов, театр, три зала библиотек, две научные лаборатории, спортивная инфраструктура«В Доброграде запланировано строительство 1,6 млн квадратных метров жилья. К 2034 году численность местных жителей должна составлять не менее 45 000 человек», – отметил глава региона Владимир Сипягин.