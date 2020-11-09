На территории Армении разбился российский военный вертолет. Крушение произошло рядом с населенным пунктом Арасх.

На территории Армении разбился российский военный вертолет. Крушение произошло рядом с населенным пунктом Арасх.Упавший вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает RT со ссылкой Минобороны России.В результате падения погибли два члена экипажа. Один получил травмы средней тяжести. Он эвакуирован."Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолету", – заявили в военном ведомстве.Крушение произошло недалеко от армяно-азербайджанской границы. Сигнал тревоги поступил в Араратский региональный кризисный центр в 18:39.Новость дополняется.