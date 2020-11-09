На территории Армении разбился российский военный вертолет. Крушение произошло рядом с населенным пунктом Арасх.
На территории Армении разбился российский военный вертолет. Крушение произошло рядом с населенным пунктом Арасх.
Упавший вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает RT со ссылкой Минобороны России.
В результате падения погибли два члена экипажа. Один получил травмы средней тяжести. Он эвакуирован.
"Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолету", – заявили в военном ведомстве.
Крушение произошло недалеко от армяно-азербайджанской границы. Сигнал тревоги поступил в Араратский региональный кризисный центр в 18:39.
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