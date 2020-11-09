В столице Урала появился новый, восьмой район – Академический. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Строительством района занимается группа компаний КОРТРОС.

В столице Урала появился новый, восьмой район – Академический. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Строительством района занимается группа компаний "КОРТРОС".Имя района определили местные жители на народном голосовании весной 2020 года. Заксобрание Свердловской области поддержало мнение горожан. После этого документы о наименовании направили в правительство.Работа по формированию новой административной единицы продолжится на региональном уровне. Предстоит принять около 15 законов, распоряжений, поставновлений. Планируется завершить юридические процедуры к лету следующего года. После этого Академический официально станет восьмым районом Екатеринбурга.Но и на этом работа не закончится. Предстоит сформировать районную администрацию, территориальные подразделения федеральных и региональных органов власти.Академический – самый масштабный проект комплексного освоения территория в Европе. Площадь района – 1,3 тысячи гектара. Объем жилья – около девяти миллионов квадратных метров. В районе будут жить 325 тысяч человек.Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий отметил, что со строительства "Академического" началась история группы компаний. Уже сейчас на этой территории проживают более 70 тысяч человек, они обеспечены всей инфраструктурой.Выделение района в отдельную административную единицу Голубицкий назвал закономерным этапом развития. "Мы изначально проектировали и строили этот район как своего рода "город в городе", где все системы взаимосвязаны и представляют собой единое целое", – сказал президент ГК "КОРТРОС" в интервью .По его словам, "Академический" задает модель нового образа жизни. В районе воплощены инновационные социальные стандарты."Например, в школах нашего района оборудованы залы, которым, наверное, театры могут позавидовать с точки зрения аудио– и видеооснащенности. Они даже больше, чем потребность школы – на 600 и более мест, потому что используются и для того, чтобы жители могли приходить с детьми на концерты", – рассказал Голубицкий.Идеология района – добрососедство и сотрудничество. В "Академическом" жители сами выходят на субботники, благоустраивают территории. Это новый уровень социальной ответственности.Жилье в "Академическом" построено с применением технологии "умный дом". Оплатить ЖКХ можно из квартиры. Не выходя из дома можно узнать и о состоянии систем жизнеобеспечения, контролировать их. Благодаря технологиям энергосбережения местные жители в среднем платят за коммунальные услуги на 25% меньше, отметил президент ГК "КОРТРОС".Не выходя из квартиры можно даже пообщаться с чиновниками. Решить пенсионные вопросы, подать жалобу и прочее – все это можно сделать с помощью гаджета.В целом, ГК "КОРТРОС" в первом полугодии 2020 года увеличила объем продаж на 46%, а выручку – на 45%, уточнил президент группы компаний. Сейчас в стройке находится около миллиона квадратных метров недвижимости, сказал Голубицкий.Ранее "Дни.ру" , что группа компаний "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков согласно рейтингу RAEX-600. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров недвижимости.