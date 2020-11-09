Одна из машин перевернулась.

Как сообщают коллеги из «Муром.24», обе аварии случились 7 ноября. Сначала на 79 километре трассы «Муром-Касимов-Нижний Новгород» водитель «Форда» не справился с управлением, в результате чего машина угодила в кювет. 15-летний парень отделался ушибами, 39-летняя женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой.Позже, около 17-55, на улице Ленина «Рено» наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре», оборудованной светофором. Итог – у 8-летнего мальчика черепномозговая травма. 48-летний мужчина сломал голень.