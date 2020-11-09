Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшилась. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшилась. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.Директор ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса нового типа вышла за рамки простой чрезвычайной ситуации. Количество заразившихся стремительно растет. COVID-19 уже сразил более 50 миллионов человек по всему миру.Гебрейесус отметил, что пандемия негативно повлияла на борьбу с другими вирусными заболеваниями. Глава организации также призвал рассматривать вакцину от коронавируса не как частный товар, а как глобальное благо.О начале пандемии COVID-19 было объявлено в начале марта. Вспышка инфекции была впервые зафиксирована в декабре прошлого года на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.С тех пор вирус стремительно распространился по всему миру. На первом месте по числу заболевших оказались Соединенные Штаты Америки. Диагноз поставили 10,2 миллиона гражданам.Далее идет Индия с 8,5 миллиона инфицированными. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 5,6 миллиона случаев заражения. Россия находится на четвертой строчке по количеству больных.Многие страны ввели жесткие меры для защиты населения от COVID-19. Так, во Франции продлили чрезвычайное санитарное положение до 1 апреля следующего года, а в Литве ввели повторный общенациональный карантин.Отметим, что власти России не планируют вводить всеобщий режим самоизоляции. Каждый регион сам определяет меры борьбы с коронавирусом в зависимости от внутренней ситуации.