Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Юрьев-Польский район, с. Кузьмадино, ул. Загородная. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, звонок в пожарную охрану был совершён поздно, поскольку хозяев дома на момент возгорания на месте не было и пожар был обнаружен соседями, когда огонь успел распространиться по строению. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв.м. и не дали огню распространиться на соседние дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)