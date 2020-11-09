На время врачей и маленьких пациентов пришлось перевести в другие помещения.

В Юрьеве-Польском во время реконструкции треснуло здание детской поликлиники. На время врачей и маленьких пациентов пришлось перевести в другие помещения. Что стало причиной? И как "лечить" здание?Реконструкция стала проверкой на прочность в прямом смысле. Работы на здании детской поликлиники в Юрьеве-Польском временно приостановлены. Чтобы укрепить стены, а в дальнейшем начать возведение пристройки, рабочие сделали буронабивной фундамент. В стене поликлиники образовались трещины, рассказывает Олег Кондратьев, главный врач Юрьев-Польской ЦРБ. Трещины - и на фасадной части. И во внутренних помещениях. Меры приняли срочно. В первую очередь, для безопасности педиатров и самих маленьких пациентов.Олег Кондратьев, главный врач Юрьев-Польской центральной районной больницы:- Поставили так называемые сразу "маячки", которые указывают на то, что разрастается трещина или нет. Персонал из поликлиники был выведен, до получения результатов экспертизы. Связались с архитектурой, подрядчиками. В результате была создана комиссия, которая приехала, провела дополнительные исследования.Они показали: фундамент здания поликлиники изначально располагался на "дефекте". В земле были так называемые "линзы".Олег Кондратьев, главный врач Юрьев-Польской центральной районной больницы:- В результате строительства фундамента эта вода вытекла из так называемого озерка, в результате сложилась пустота, которая привела к частичной деформации здания поликлиники.Грунт осел после того, как воду из подземных "линз"откачали, подчёркивает Владимир Быков, заместитель главного врача по хозяйственной части. "Лечить" здание будут "точечно". Рецепт специалистами уже "выписан".Владимир Быков, заместитель главного врача Юрьев-Польской ЦРБ по хозяйственной части:- Подрядчик связался с московским горным институтом. Они предложили нам такой вариант- сделать иньекции. Делаются проколы внутри здания и снаружи и закачивается специальный раствор, который будет стабилизировать это здание.Детское население в Юрьеве-Польском- 6 тысяч человек. Сейчас, говорит главный врач , приём на время организовали в здании взрослой поликлиники. Реконструкция - это проект поликлиники "бережливой"- позволит решить важнейшие задачи. И детям, и врачам будет комфортно. В пристройке разместятся диагностические кабинеты, детская регистратура, комната матери и ребёнка.Мария Платанюк:- В свои кабинеты врачи-педиатры смогут вернуться сразу после того, как будет дано заключение о том, что здание детской поликлиники пригодно к эксплуатации. Реконструкция будет вестись параллельно. Завершить все работы планируют к концу следующего года.Сегодня один из маячков, увы, дал трещину, рассказали "Вестям" в руководстве больницы. А это означает одно- с возвращением в эти стены медикам, детям и родителям придётся повременить.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".