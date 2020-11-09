В США выставлен на продажу вертолет Sikorsky S-76B, которым президент США Дональд Трамп активно пользовался во время своей предвыборной кампании 2016 года, передает . Стоимость аппарата оценивается ..

В США выставлен на продажу вертолет Sikorsky S-76B, которым президент США Дональд Трамп активно пользовался во время своей предвыборной кампании 2016 года, передает . Стоимость аппарата оценивается специалистами в порядка полутора миллионов долларов. Примечательно, что его стоимость подскочила на фоне новых выборов, поскольку четыре года назад вертолет оценивался едва ли не вдвое дешевле.