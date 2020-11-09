Їде по трасі легковик, за ним по асфальту волочиться ланцюг. Зупиняє його гаїшнік:
- Чого за вами волочиться ланцюг - А, це аби статичне електричество йшло в землю.
- Не положено !
- Та як це не положено, положено !
... проходить десять хвилин, гаїшнік назупиняв десяток автомобілів, і запитує у всіх про ланцюг : положено чи не положено. Всі стверджують, що так, це дуже добре, коли статичне електрічєство йде в землю.
Гаїшнік :
- Так, хорошо. Ви, шановний з ланцюгом, єзжайтє, у вас все у порядку. Так, а тепер ви, гражданє, каждий пред""являє мені свій ланцюг !
еще анекдот!