Пока областной центр идёт на 6 месте.

Конкурс «Город России. Национальный выбор» проводится с 2012 года. На сайте конкурса сказано, что этот проект всероссийского масштаба, организован в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской государственности.«Город, получивший народное признание, несомненно, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности, как в России, так и во всем мире», - уверены организаторы.Сейчас Владимир занимает . Интересно, что по правилам конкурса голосовать можно каждый день. Итоги подведут 30 декабря. Напомним, что в прошлом году областной центр занял в рейтинге 45 место.