Уменьшить бумажную работу и оперативно помогать пациентам. Обладминистрация сообщила, что сегодня в нашем регионе начинает работу сервис телемедицинских консультаций “Моя медицина”.

Уменьшить бумажную работу и оперативно помогать пациентам. Обладминистрация сообщила, что сегодня в нашем регионе начинает работу сервис телемедицинских консультаций “Моя медицина”. Как обещают чиновники, цифровые технологии позволят не только оперативно получать информацию о здоровье граждан, но и наладить связь между врачами. Юлия Арсенина, директор регионального Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ): С любого компьютера, с любого рабочего