Наиболее низким этот показатель стал в Московской Свердловской, Томской, Ростовской областях и в республике Чечня.

Владимирская область занимает третье место в рейтинге субъектов с самым высоким уровнем аварийности на дорогах. В среднем в 33-ем регионе 315 ДТП с пострадавшими на 1 000 машин. Лидирует – республика Тува, где эта цифра равна 632. Следом за ней расположился Алтай.Наиболее низким этот показатель стал в Московской Свердловской, Томской, Ростовской областях и в республике Чечня.По информации МВД России, за 9 месяцев 2020 года в целом по стране количество ДТП снизилось.