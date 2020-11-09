Активисты контролируют доставку бесплатных лекарств больным с коронавирусом, раздают средства индивидуальной защиты, принимают звонки от людей с ковидом.

Сегодня во Владимире активисты Молодой гвардии раздавали жителям города защитные маски. Это часть проекта волонтерского центра Единой России.Екатерина Рудковская, активистка МГЕР:- Сегодня во Владимире нами было роздано более пятисот масок. Мы считаем, что в наше нелегкое время акция нужна, люди в основном брали маски позитивно, все благодарили.Екатерина Акимова, пенсионерка:- Я считаю, что , конечно, важно, чтобы у людей была возможность надеть маску. Она необходима для того, чтобы защитить и себя , и окружающих от возможного заражения. И не у всех есть возможность их приобрести, поскольку маски одноразовые.Напомним, волонтерский центр Единой России действует на базе общественной приемной. Активисты контролируют доставку бесплатных лекарств больным с коронавирусом, раздают средства индивидуальной защиты, принимают звонки от людей с ковидом. Телефон "Горячей линии" - на ваших экранах. 8 (4922) 32-32-00, обращаем ваше внимание - звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Мы приняли еще одно важное решение : второй раз активисты ЕР внесут свои зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут потрачены на противочумные костюмы для врачей, защитных лицевых экранов и других средств. Я перечислил свою зарплату за октябрь за этот год.