7-8 ноября на «Гран-при Москвы 2020» прошли финалы турниров в олимпийских весовых категориях по греко-римской борьбе.

Манцигов и Саргсян стали призёрами крупного международного турнира. 7-8 ноября на «Гран-при Москвы 2020» прошли финалы турниров в олимпийских весовых категориях по греко-римской борьбе. Абуязид Манцигов занял 2 место в весовой категории до 77 кг. В заключительной схватке он сразился с Александром Чехиркиным, но проиграл со счётом 1:2. Бронзу в весовой категории до 97 кг завоевал Артур Саргсян. В схватке с Темуром Мамаджановым спортсмен победил со счётом 6:0.