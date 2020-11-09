Администрацией города принято решение закупить на сэкономленные средства коммунальную технику.

Ранее мы писали, что администрация Владимира . Коллегам из «Зебра ТВ» в мэрии прокомментировали, что средства, которые ЦУГД сэкономил в ходе работы за год направят на покупку коммунальной техники.Речь идёт об уборочных тракторах с навесным оборудованием, а также машинах для вывоза смёта с улиц Владимира. Транспорт, который не относится к профилю работы МКУ, закупаться не будет.Решения о закупке будут закреплены решениями Горсовета.