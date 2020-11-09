Женщины могут получить психологическую, юридическую или социальную помощь.

Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь!» в рамках проекта по профилактике абортов организовало кризисную линию, по которой женщины могут получить психологическую, юридическую или социальную помощь.Номер телефона кризисной линии 8 (800) 100-48-77. Она работает в круглосуточном режиме и интегрирована с сайтом геолокации центров защиты материнства sos-life.ru. Обратившись по телефону к специалистам кризисной линии, можно получить консультацию и узнать адреса получения психологической, юридической, социальной и материальной помощи в ближайшем городе к месту проживания беременной в одном из 515 центров – партнёров благотворительной программы помощи беременным, оказавшимся в кризисной ситуации, «Спаси жизнь». За время реализации этой программы в стране удалось спасти более 13 тысяч малышей.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)