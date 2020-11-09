Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 250 000 рублей.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).По версии предварительного следствия, в апреле текущего года злоумышленник через популярный интернет-сайт заказал несколько дорогостоящих телефонов, которые были пересланы по почте и получены им в Гороховецком районе.Спустя несколько дней продавцы получили на сайте уведомления о том, что качество не устроило покупателя и он возвращает товар. Однако, при получении посылок продавцы обнаруживали внутри не отправленные гаджеты, а канцелярские принадлежности, конфеты соки и чай.Поняв, что стали жертвой мошенника, продавцы обратились в полицию.Общая сумма причиненного ущерба составила 250 000 рублей.Гороховецкие полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение фигуранта были установлены.Обвиняемого задержали на территории Смоленской области при содействии местных коллег. В содеянном он сознался.Установлено, что злоумышленник, вводя в заблуждение о серьезности своих намерений, переводил деньги за покупку на резервный счет, после чего подменял гаждеты и отправлял посылки обратно.Похищенные телефоны фигурант сдал в ломбард, а вырученные средства потратил.В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Похищенные телефоны изъяты.