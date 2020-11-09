Столько доз отечественной вакцины от коронавируса получит регион.

Столько дозотечественной вакцины от коронавирусаполучит регион.Процесс вакцинации от коронавируса отечественным иммунобиологическим препаратом состоит из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.На данный момент вакцинацию от коронавируса прошел 41 медицинский работник Владимирской области, 16 человек – второй этап вакцинации. Перед иммунизацией каждый медик сдал тест на определение антител к новой коронавирусной инфекции.