Для начала планируется составить график с указанием численности сотрудников торговых точек и выстроить маршрут.

Во Владимирской области продолжается вакцинация от гриппа. Особое внимание департамент здравоохранения решил уделить продавцам торговых точек. Планируется, что их будут прививать на рабочих местах.«Был пример, когда на Центральном рынке Владимира медперсонал горбольницы № 4, пользуясь рупором, призывал покупателей и продавцов привиться», - отметила в ходе брифинга директор департамента Елена Утёмова.Ожидается, что рейды проведут по всему региону, а не только в областном центре. Для начала планируется составить график с указанием численности сотрудников торговых точек и выстроить маршрут.