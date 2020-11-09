И это на четыре меньше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 10 566. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (21 новый пациент). На втором месте Муром (13

И это на четыре меньше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 10 566. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (21 новый пациент). На втором месте Муром (13 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (12 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 923 случая