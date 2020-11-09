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<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-109-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 109 человек</a> - За сутки на 9 ноября в регионе выздоровели 106 больных. Всего за время пандемии заболело 10566 человек. Большинство их них - 7808 - уже выздоровели. Новых смертей не зафиксировано. Общее количество умерших 277. Активно болеет коронавирусной инфекцией 2481 пациент.