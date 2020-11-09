Освидетельствование должны были по очереди пройти сотрудники трех детских садов, но из-за того, что один из двух принимающих врачей заболел, потоки пересеклись.

В соцсетях обсуждают гигантскую очередь в диспансерном отделении областной психиатрической больницы во Владимире. Фото сделано в эту субботу. Сотрудники трёх детских садов, около сотни человек, пришли за справками. Пройти до конца года психиатрическое освидетельствование воспитателей обязала прокуратура. Для того, чтобы обеспечить их справками, психдиспансер , по договорённости с учреждениями , начал принимать бюджетников по субботам. Как сегодня Вестям рассказал участники очереди, седьмого ноября освидетельствование должны были по очереди пройти сотрудники трех детских садов, но из-за того, что один из двух принимающих врачей заболел, потоки пересеклись.Наталья Антипова, воспитатель детского сада №108(г.Владимир):- Произошло, конечно, в период пандемии очень неприятное событие. Нарушение дистанции было сто процентов, судя по фотографиям , которые были выложены, о полутора метрах вообще говорить приходится с большой натяжкой и все человек семьдесят на тот момент, когда мы присутствовали - наша группа были в таком вынужденном ожидании в узком таком пространстве и как шпроты, можно сказать в банке.В восьмидесяти трёх детских садах областного центра работают порядка двух с половиной тысяч сотрудников, и на текущий момент справки получили шестьсот человек, рассказали в областной психиатрической больнице. Там заявляют, что после суботнего инцидента, принято решение создать несколько выездных бригад, но при этом диспансерное отделение продолжит принимать воспитаталей и по субботам. Сейчас очередей в больнице нет.Инна Фролова, заместитель главного врача областной психиатрической больницы №1:- Да , мы говорим, что было много народу и в дальнейшем будут работать выездные комиссии непосредственно в детских садах.Будут работать три выездные комиссии, которые будут осматривать сотрудников детских садов в детских садах.