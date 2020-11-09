Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.Москве» дал положительную оценку деятельности коллег, поздравил личный состав с наступающим праздником...
Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года №406 орденом Пирогова за особые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией награждены сотрудники ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
В торжественном мероприятии приняли участие начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев, а также руководство и личный состав Медико-санитарной части ГУ МВД России по г. Москве.
В начале мероприятия выступил полковник внутренней службы Салават Хазиев. Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.Москве» дал положительную оценку деятельности коллег, поздравил личный состав с наступающим праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел, а также выразил слова благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд и высокий профессионализм.
Высоких наград были удостоены врач-кардиолог Гульнара Борисенко, врач-терапевт Наталья Власова, врач-терапевт Александр Доцюк, врач реанимации и интенсивной терапии Светлана Коротченко, врач-терапевт Наталия Курцева, начальник клинического госпиталя - врач Сергей Мендель, заместитель начальника госпиталя – врач Дмитрий Михайлов, начальник центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора – главный государственный санитарный врач капитан внутренней службы Владимир Полховский, врач-терапевт ФКУЗ «КГ МВД России» Ольга Скрицкая, врач Центра восстановительной медицины и реабилитации «Березовая роща» Лилия Чепкасова.
Кроме того, тем же Указом Президента Российской Федерации заместителю начальника Клинического госпиталя - врачу Владимиру Григорьеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве