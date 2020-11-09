Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.Москве» дал положительную оценку деятельности коллег, поздравил личный состав с наступающим праздником...

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года №406 орденом Пирогова за особые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией награждены сотрудники ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».В торжественном мероприятии приняли участие начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев, а также руководство и личный состав Медико-санитарной части ГУ МВД России по г. Москве.В начале мероприятия выступил полковник внутренней службы Салават Хазиев. Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.Москве» дал положительную оценку деятельности коллег, поздравил личный состав с наступающим праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел, а также выразил слова благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд и высокий профессионализм.Высоких наград были удостоены врач-кардиолог Гульнара Борисенко, врач-терапевт Наталья Власова, врач-терапевт Александр Доцюк, врач реанимации и интенсивной терапии Светлана Коротченко, врач-терапевт Наталия Курцева, начальник клинического госпиталя - врач Сергей Мендель, заместитель начальника госпиталя – врач Дмитрий Михайлов, начальник центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора – главный государственный санитарный врач капитан внутренней службы Владимир Полховский, врач-терапевт ФКУЗ «КГ МВД России» Ольга Скрицкая, врач Центра восстановительной медицины и реабилитации «Березовая роща» Лилия Чепкасова.Кроме того, тем же Указом Президента Российской Федерации заместителю начальника Клинического госпиталя - врачу Владимиру Григорьеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве