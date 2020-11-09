Налог будет аккумулироваться в местных бюджетах.

В региональный парламент внесён законопроект о передаче налога на самозанятых в бюджеты муниципалитетов Владимирской области. Об этой инициативе Владимира Сипягина сообщает пресс-служба Белого дома.«Передача даст стимул городам и районам региона к развитию малого бизнеса. При активной работе на местах по выводу этого сектора экономики из «тени» к 2023 году можно будет собирать десятки миллионов рублей», - уверены в департаменте финансов.Отметим, что муниципалитетам добавят ещё и «упрощёнку». В связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года, это позволит компенсировать недополученные доходы, считают специалисты обладминистрации.