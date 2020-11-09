За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 2 автоаварии. Полицейскими оформлено 288 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 74 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский районПо предварительной информации, 01.11.2020 г. около 04:30 на 301 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля Киа–Рио, 1984 г.р., при движении в направлении г. Москва совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «Вольво-ФМ» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа–Рио», диагноз: ЧМТ, ушиб в области темени – госпитализирован.По предварительной информации, 06.11.2020 г. около 13:20 на 55 км автодороги «Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстёра - М–7 «Волга» водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро», 1975 г.р., при заносе транспортного средства совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на движущегося во встречном направлении велосипедиста 1959 г.р., после чего автомобиль совершил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим съездом в кювет и наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП: 1. велосипедист, диагноз: ЧМТ, СГМ, множественные ушибы, перелом костей таза – госпитализирована; 2. пассажир автомобиля «Мицубиси-Паджеро», 1995 г.р., диагноз: СГМ, перелом левого предплечья, рваная рана верхней губы, травматическая экстракция зуба – госпитализирован.город ВладимирПо предварительной информации, 03.11.2020г. около 18:00 в г.Владимир на ул. Мира у д.13 водитель автомобиля «Мерседес-Бенц-200», 1996 г.р., при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Пассат» под управлением водителя 1980 г.р. От удара автомобиль «Фольксваген-Пассат» совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП: 1.водитель Фольксваген-Пассат, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – амбулаторно. 2.пассажир Фольксваген-Пассат, 1977 г.р., диагноз: ушиб правой кисти – амбулаторно.Судогодский районПо предварительной информации, 04.11.2020г. около 02:00 на 186 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хендэ–Солярис», 1960 г.р., допустил наезд на стоящий автомобиль «Камаз». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендэ», диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно.Кольчугинский районПо предварительной информации, 05.11.2020 г. около 13:44 на 28 км автодороги «Юрьев-Польский – Кольчугино» водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», 1962 г.р., совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» от полученных травм скончался на месте происшествия.Муромский районПо предварительной информации, 07.11.2020 г. около 11:40 на 79 км автодороги «Касимов – Муром - Н. Новгород» водитель автомобиля «Форд-Фокус», 1979 г.р., при прохождении правого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет, наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП: 1. пассажир автомобиля Форд-Фокус, 2005 г.р., диагноз: ушиб шейного отдела справа - амбулаторно. 2. пассажир автомобиля Форд-Фокус, 1981 г.р., диагноз: ЗЧМТ, УГМ –госпитализирована.Петушинский районПо предварительной информации, 08.11.2020 г. около 10:10 (д. Пекша), 135 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Мазда СХ-5», 1981 г.р., не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на стоящий на обочине автомобиль «Татра» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП: 1. пассажир автомобиля «Мазда СХ-5», 1986 г.р., диагноз: ушиб грудной клетки – амбулаторно. 2. водитель автомобиля Мазда СХ-5, диагноз: перелом голеностопа правой ноги – амбулаторно.