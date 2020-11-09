Одному из них грозит 15 лет тюрьмы.

Трое мужчин в мае этого года прибыли во Владимир, чтобы сбыть поддельные купюры номиналом 5 000 рублей. Полиция установила машину, на которой они передвигались и задержала злоумышленников.Выяснилось, что фальшивки куплены через интернет. Впоследствии ими оплачивались покупки в магазинах областной столицы.В отношении 27-летнего фигуранта расследование дела по статье «сбыт поддельных денег» уже завершено. Ему грозит до 15 лет заключения.Уголовное дело по двум его подельникам выделено в отдельное производство.