Стоимость экологической реабилитации реки на этом участке оценивается в 325,5 млн рублей.

В Московской области вскоре начнется экологическая реабилитация загрязненного русла реки Клязьмы, сообщаетМинистерство экологии и природопользования Московской области планирует расчистить русло реки от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. На первом этапе предполагается привести в порядок реку на участке от водохранилища до пересечения с улицей Речная Дачная в городе Королёв Московской области. Клязьма на этом отрезке протекает также через города Пушкин и Мытищи.В настоящее время Минэкологии области проводит тендер по выбору подрядчика для выполнения первого этапа. Стоимость экологической реабилитации реки на этом участке оценивается в 325,5 млн рублей. Работы будут вестись до конца 2022 года.Берега реки планируют освободить от зарослей кустарника и мелколесья, а русло – от болотной растительности. Русло углубят в мелких местах, берега укрепят, засеяв их травами. Как отмечается в документации тендера, в местах будущих работ расположены нерестилища рыб – щуки, окуня, плотвы, карася, леща и других. Ущерб водным биоресурсам оценивается в 25,8 тонн - погибнут кормовые организмы на площади 553 тыс. кв. метров и нерестилища на площади 10 тыс. кв. метров.Для компенсации ущерба в Иваньковское водохралище в Тверской области выпустят 279,6 тыс. мальков белого амура весом 20 грамм, а в Клязьму запустят искусственные плавучие нерестилища, сплетенные из лапника и закрепленные на деревянных рамах.