В отношении 54-летней заведующей дошкольного образовательного учреждения города Камешково Следком возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий.

В отношении 54-летней заведующей дошкольного образовательного учреждения города Камешково Следком возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий.По версии следствия, с июля 2016 года по июль 2020 года заведующая, используя служебное положение, принимала решения о начислении работникам детского сада премий и иных стимулирующих выплат. И под предлогом дополнительных расходов, требовала вернуть ей часть денег. Которые тратила на себя, сообшила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Чем причинила материальный ущерб воспитателям детского сада на общую сумму более 70 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.