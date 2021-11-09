Отдел дознания МО МВД России «Муромский» завершил расследование уголовных дел в отношении...

Отдел дознания МО МВД России «Муромский» завершил расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в похищении алкоголя, продуктов питания и средств личной гигиены.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов, опросив возможных очевидцев произошедшего, выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастен один и тот же человек.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого личность фигуранта была установлена.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к девяти фактам хищений, совершенным в период с августа по сентябрь текущего года.Сумма ущерба превысила 10 000 рублей, информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.