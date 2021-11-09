8 ноября в ходе оперативного совещания в администрации Владимирской области врио Губернатора...

8 ноября в ходе оперативного совещания в администрации Владимирской области врио Губернатора Александр Авдеев инициировал создание рабочей группы, которая оперативно рассмотрит все возможные варианты площадок под строительство ковидного госпиталя, а также скоординирует обсуждение с общественностью места расположения объекта, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.«Место строительства должно быть выбрано с учётом мнения специалистов и общественности. Оно должно быть удобно и пациентам, и врачам, и службам скорой помощи. У нас не так много площадок, которые подходят под все эти требования. Прошу на базе Законодательного Собрания и Общественной палаты региона создать комиссию, которая займётся выбором площадки под этот нужный объект. В неё должны также войти представители облстройзаказчика, Департамента здравоохранения, врачебного сообщества. В ближайшую неделю необходимо определиться с местом «приземления» проекта, тогда мы сможем рассчитывать на более короткий срок его реализации», – отметил Александр Авдеев.Глава региона напомнил, что в этом вопросе Владимирская область предварительно заручилась поддержкой Министерства здравоохранения России. На первоначальном этапе средства на строительство госпиталя будут зарезервированы в областном бюджете на следующий год, далее регион ожидает федеральное финансирование.В ходе планёрки врио вице-губернатора Герман Елянюшкин доложил о результатах рабочих командировок в Курск и Оренбург, где сейчас идёт строительство быстровозводимых ковидных госпиталей по разным проектам: «Мы проанализировали эти наиболее подходящие для нашего региона проекты. Они используют разный подход. В Оренбургской области строится по сути типовая инфекционная больница, общий цикл реализации проекта – больше года. Есть нюанс: срок эксплуатации этого объекта – не более 25 лет. В Курской области пошли по другому пути: там возводится капитальное сооружение, сроки строительства примерно те же».Альтернативой плоскостному сооружению, требующему большой площади (такой госпиталь возводится в Оренбурге) выступает многоэтажное здание, которое можно построить и на небольшом по площади участке (таким путём пошли в Курске). Второй вариант позволяет построить госпиталь рядом с действующим учреждением. Например, во Владимире – это площадка около областной клинической больницы, флагмана регионального здравоохранения.