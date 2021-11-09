По состоянию на 9 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 9 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88% из них занято (2038), свободны 277 коек. 53004 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек.Напомним, 9 ноября во Владимирской области зафиксировано 323 случая заболевания коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 2299 летальных случаев, в том числе 6 человек за сутки.