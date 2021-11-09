Врио губернатора рассказал, что с местом под строительство ковид-госпиталя необходимо определиться в кратчайшие сроки. На выбор он предложил три варианта. - Новая Быковка в Камешковском ..

Врио губернатора рассказал, что с местом под строительство ковид-госпиталя необходимо определиться в кратчайшие сроки. На выбор он предложил три варианта.- Новая Быковка в Камешковском районе;- Областная клиническая больница;- микрорайон «Энергетик».«Поручил создать рабочую группу, в которую войдут эксперты от медицины, инфраструктурного блока и общественности. К пятнице эксперты осмотрят и оценят эти места. Важно, чтобы до ковидария было удобно добираться и медикам, и пациентам. Все три площадки расположены в 30 минутах езды от владимирской станции скорой помощи», - пояснил глава региона.Что касается проекта, то на выбор представлены два рекомендованных Минздравом варианта. Комиссии нужно представить обоснованное заключение, какой из них больше подходит владимирской медицине. С местом определятся к концу недели.