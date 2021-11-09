Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил, где может...
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил, где может появиться новый ковидный госпиталь.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Пока коронавирус, увы, никуда уходить не собирается. Но это не отменяет того, что жители должны получать и плановую медицинскую помощь. Нужно разгрузить наши больницы. Поэтому нам крайне необходим специализированный ковидный госпиталь. Времени мало. В короткие сроки нужно определиться с местом и проектом здания. Чтобы учесть все «за» и «против», поручил создать рабочую группу, в которую войдут эксперты от медицины, инфраструктурного блока и общественности.
По локации. К пятнице эксперты осмотрят и оценят три площадки. Важно, чтобы до госпиталя было удобно добираться и медикам, и пациентам. Все места - в получасе езды от Владимирской станции скорой помощи:
- Новая Быковка в Камешковском районе,
- территория Областной Клинической Больницы,
- площадка в мкрн Энергетик (Владимир).
По проекту в нашем распоряжении - два рекомендованных Минздравом варианта. Рабочей группе нужно представить обоснованное заключение, какой из них подходит нашей области больше.