Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил, где может...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил, где может появиться новый ковидный госпиталь.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Пока коронавирус, увы, никуда уходить не собирается. Но это не отменяет того, что жители должны получать и плановую медицинскую помощь. Нужно разгрузить наши больницы. Поэтому нам крайне необходим специализированный ковидный госпиталь. Времени мало. В короткие сроки нужно определиться с местом и проектом здания. Чтобы учесть все «за» и «против», поручил создать рабочую группу, в которую войдут эксперты от медицины, инфраструктурного блока и общественности.По локации. К пятнице эксперты осмотрят и оценят три площадки. Важно, чтобы до госпиталя было удобно добираться и медикам, и пациентам. Все места - в получасе езды от Владимирской станции скорой помощи:- Новая Быковка в Камешковском районе,- территория Областной Клинической Больницы,- площадка в мкрн Энергетик (Владимир).По проекту в нашем распоряжении - два рекомендованных Минздравом варианта. Рабочей группе нужно представить обоснованное заключение, какой из них подходит нашей области больше.