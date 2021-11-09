По сравнению с другими врио он расположился выше своих коллег. Губернаторы Тамбовской и Ярославской области заняли 77 и 79 строчки соответственно.

опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ за октябрь. Александр Авдеев в первом для себя губернаторском рейтинге занял 70 место из 85. Он набрал 4,76 балла.По сравнению с другими врио он расположился выше своих коллег. Губернаторы Тамбовской и Ярославской области заняли 77 и 79 строчки соответственно.АПЭК отмечает, что на позиции новых руководителей сильно влияет текущая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая не даёт занять более высокие места с первых недель.