На предприятии проводится дезинфекция.

Врио губернатора Александр Авдеев ввёл на ООО «Владимирский стандарт», расположенном в Радужном, карантин по африканской чуме свиней. Врио губернатора подписал постановление 8 ноября.Причина - выявление палочки-возбудителя инфекции. Ограничения будут действовать до 6 декабря или до ликвидации заражения. Указ запрещает продажу животных, их мяса, кормов, реализацию произведённой продукции, въезд транспорта и посторонних лиц.На комбинате проводится дезинфекция. Новые пробы уже отправлены в лабораторию на анализы.Напомним, что африканская чума свиней не опасна для человека, но смертельна для животных. В текущем году карантин по АЧС в регионе вводился более 10 раз.