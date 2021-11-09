Пора переобуваться! Сегодня в регион, согласно прогнозу гидрометеоцентра, придут арктические...

Пора переобуваться! Сегодня в регион, согласно прогнозу гидрометеоцентра, придут арктические воздушные массы, а с ними и похолодание. Столбик термометра ночью опустится ниже нуля. Потому автомобилистам, не успевшим поменять резину на зимнюю, следует поторопиться.Специалисты говорят, менять летние шины на зимние следует, как только температура воздуха становится ниже плюс семи градусов. Потому лучше не тянуть и записаться в автосервис прямо сейчас. Правда, вероятнее всего, сделать это, минуя длинные очереди, уже не выйдет.